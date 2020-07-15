Москвичей призвали не парковаться и не укрываться под деревьями из-за непогоды

Фото: Агентство "Москва"/Лидия Широнина

Пресс-служба столичного департамента транспорта призывает москвичей не укрываться от непогоды под деревьями, рекламными щитами и не парковать там машины.

"До 21:00 в Москве действует экстренное предупреждение: дожди и порывы ветра до 17 метров в секунду. Будьте осторожны на дороге. Не паркуйтесь и не укрывайтесь под деревьями и рекламными щитами. Берегите себя", – говорится в сообщении.

Отмечается, что вечерние пробки могут доходить до девяти баллов. О пострадавших от ветра можно сообщить по номеру 3210.

Москвичей предупредили о ливне с грозой до вечера среды. Как рассказал заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, коммунальные службы города продолжают работать в режиме повышенной готовности из-за непогоды.