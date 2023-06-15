В ЛДПР предложили определить категорию лиц, пострадавших от терактов

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Думские депутаты от фракции ЛДПР во главе с руководителем партии Леонидом Слуцким внесли в Госдуму инициативу, предлагающую утвердить категории лиц, которые пострадали от террористических актов, следует из сообщения на сайте нижней палаты парламента.

Законопроект также устанавливает меры поддержки таким гражданам. К пострадавшим из-за террористического акта предлагается отнести россиян и иностранцев, которые стали жертвами терактов на территории РФ, инвалидов вследствие терактов, детей и подростков в возрасте до 18 лет. В этот список также предлагается внести в том числе тех, кто на день осуществления преступного акта находился во внутриутробном состоянии.

Инициатива предполагает, что пострадавшие могут рассчитывать на бесплатную медицинскую помощь. Речь идет в том числе об изготовлении и ремонте зубных протезов, бесплатном обеспечении лекарствами, внеочередном оказании помощи и так далее.

Ранее глава думского комитета по финрынку Анатолий Аксаков рассказал, что депутаты ГД рассчитывают принять инициативу, признающую страховыми случаи, когда россияне пострадали от боевых действий. По его словам, граждане, проживающие в приграничных территориях, смогут получить относительно высокие суммы на погашение ущерба в связи со спецоперацией.