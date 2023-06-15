Москвичам рассказали о погоде 15 июня

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В четверг, 15 июня, в Москве и области прогнозируется переменная облачность без осадков. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

По данным метеорологов, температура воздуха днем в столице будет в пределах от 26 до 28 градусов, в Подмосковье – от 24 до 29 градусов.

Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал о погоде в выходные. По его словам, 17 июня столбики термометров в столице поднимутся 25–30 градусов, при этом на следующий день, 18 июня, из-за облачности и слабых осадков температура может опуститься до 21 градуса.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что жители Москвы смогут открыть купальный сезон уже в эту субботу. По его словам, на этой неделе в столицу придет погода, свойственная июлю.

"Атмосфера": ясная погода ожидается в Москве 15 июня