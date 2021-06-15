Доктор Кац проведет опрос жителей ВАО по формированию досуговой инфраструктуры в районах

Фото: Дарья Сорокина
Доктор Елена Кац проведет опрос среди жителей ВАО о формировании досуговой инфраструктуры в районах. Эту инициативу поддержали участники круглого стола, который прошел в районе Вешняки.
По мнению Кац, программы развития досуговой инфраструктуры необходимо скорректировать с учетом мнения жителей.
"Досуг на востоке Москвы должен быть не менее ярким, а услуги в этой сфере – не менее качественными, чем в центральных районах. Этого можно добиться только при условии активного участия жителей", – отметила она.
По словам муниципального депутата, сегодня в этой сфере есть множество вопросов – от изношенности ряда детских и досуговых площадок до проблемы доступности занятий в кружках и секциях для членов малообеспеченных семей.
"Поэтому сейчас мы запускаем широкомасштабный опрос жителей, чтобы собрать их мнения на этот счет. Результаты проанализируем и передадим в префектуру для внесения корректив в окружные программы развития досуга и активного отдыха", – добавила Кац.
Участники круглого стола, общественные активисты, родители и педагоги, эксперты согласились с такой позицией. По общему мнению, одним из первых шагов на пути к совершенствованию досуговой инфраструктуры должно стать увеличение числа бесплатных кружков, спортивных секций и творческих объединений в ВАО.
Ранее Елена Кац заявила о важности напоминаний о том, в какой стране мы живем и чем она сильна. Доктор выразила мнение, что необходимо проводить как можно больше культурных и просветительских акций, посвященных истории России.
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