Романенко взял на контроль создание спортивно-досугового центра в Северном Бутове

Фото: Иван Степанов
Депутат Госдумы, летчик-космонавт, Герой России Роман Романенко обсудил с жителями микрорайона на улице Знаменские Садки возможность создания в Северном Бутове спортивно-досугового центра. На сложную ситуацию, связанную с занятостью детей во внеурочное время, местные жители пожаловались депутату Госдумы.
"Детям необходим организованный досуг – это не подлежит обсуждению. Спорт, танцы, художественные кружки, прикладное творчество – детей нужно этим увлекать, чтобы они не попали под дурное влияние "улицы" или не просиживали часами в интернете", – подчеркнул Романенко.
Он отметил, что на улице Знаменские Садки есть большое здание, в котором раньше располагалась прачечная. Оно давно никем не используется и требует капитального ремонта. Если удастся решить финансовую сторону вопроса, то после ремонта помещения будут отданы под нужды досугового центра, добавил Романенко.
В настоящее время волонтеры депутата собирают подписи местных жителей в поддержку этой инициативы. Уже более тысячи голосов отдано за. Предполагается, что в здании расположится филиал центра культуры и досуга "Эврика-Бутово". Как сообщила директор учреждения Марина Кошкина, их деятельность ориентирована не только на всестороннее развитие молодого поколения, но и на проект "Московское долголетие".
"Здание бывшей прачечной идеально нам подходит: площадью и локацией. Размещение нашего центра там позволит юным и пожилым жителям ближайших домов и соседних микрорайонов посещать бесплатные кружки и спортивные секции вблизи от дома", – подчеркнула Кошкина.
В сентябре 2020 года Сергей Собянин заявил, что количество новых физкультурно-оздоровительных комплексов достигнет порядка 150 через три года. По словам градоначальника, даже в условиях пандемии коронавируса в столице продолжаются строительные работы.
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