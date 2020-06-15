Режим самоизоляции продлили в Волгоградской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Режим самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса продлили в Волгоградской области. Как сообщает РИА Новости, ограничение сохранится до 23 июня.

"Учитывая рекомендации главного государственного санитарного врача по Волгоградской области, оперативным штабом принято решение о продлении режима повышенного уровня функционирования органов власти и режима самоизоляции на территории региона до 23 июня текущего года", – объявили в пресс-службе администрации региона.

Согласно предыдущим правилам, обязательное нахождение дома для граждан должно было действовать до 16 июня. При этом с 14 мая в Волгоградской области разрешены прогулки, а с 8 июня отменено и обязательное ношение перчаток на улице.

В регионе с 17 июля планируют возобновить работу многофункциональных центров – но только по предварительной записи. С 30 июня, как ранее заявил губернатор Андрей Бочаров, откроются фитнес-центры, спортзалы, турбазы и гостиницы, а также сезонные кафе.

По данным федерального оперативного штаба по ситуации с коронавирусом, на 15 июня в Волгоградской области установлено 4 тысячи 783 случая коронавируса. За последние сутки выявили 106 заболевших.

