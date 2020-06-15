В столичном зоопарке рассказали о возможном "беби-буме" после самоизоляции

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Животные столичного зоопарка в период самоизоляции остались без посетителей и могли пообщаться друг с другом. В результате там не исключают "беби-бума", приводит Агентство "Москва" заявление гендиректора учреждения Светланы Акуловой.

"Карантин нам принес большое количество потомства. У нас родился черный аист и кустарниковые собаки, чему мы очень рады", – рассказывает генеральный директор Московского зоопарка. По ее словам, точное число новорожденных щенков еще неизвестно. Сложно подсчитать потомство, так как оно прячется, пояснила Акулова.

Известно, что Московский зоопарк снова будет доступен для посетителей с 16 июня. Однако купить билеты в кассах не получится. Билеты все желающие смогут приобрести онлайн на официальном сайте Московского зоопарка. Данные меры приняты, чтобы не допустить скопления очередей около касс на входе.

Зоопарк был закрыт в марте из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Ранее стало известно, что Московский зоопарк обеспечил полярных медведей снежной горой в жару. Вся территория полностью оборудована всем необходимым, чтобы каждый вид животных чувствовал себя комфортно даже при палящем солнце.