В столичном зоопарке рассказали о возможном "беби-буме" после самоизоляции

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко
Животные столичного зоопарка в период самоизоляции остались без посетителей и могли пообщаться друг с другом. В результате там не исключают "беби-бума", приводит Агентство "Москва" заявление гендиректора учреждения Светланы Акуловой.
"Карантин нам принес большое количество потомства. У нас родился черный аист и кустарниковые собаки, чему мы очень рады", – рассказывает генеральный директор Московского зоопарка. По ее словам, точное число новорожденных щенков еще неизвестно. Сложно подсчитать потомство, так как оно прячется, пояснила Акулова.
Известно, что Московский зоопарк снова будет доступен для посетителей с 16 июня. Однако купить билеты в кассах не получится. Билеты все желающие смогут приобрести онлайн на официальном сайте Московского зоопарка. Данные меры приняты, чтобы не допустить скопления очередей около касс на входе.
Зоопарк был закрыт в марте из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.
Ранее стало известно, что Московский зоопарк обеспечил полярных медведей снежной горой в жару. Вся территория полностью оборудована всем необходимым, чтобы каждый вид животных чувствовал себя комфортно даже при палящем солнце.
Летние веранды кафе и ресторанов откроются в городе 16 июня
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: