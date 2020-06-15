"Опасная игра с населением". В ГД не поддержали платный выпуск банковских карт

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Депутат Госдумы, член комитета по экономической политике Сергей Пантелеев в беседе с Москвой 24 раскритиковал предложение сделать выпуск банковских карт платным. По его мнению, доходы населения падают, а лишние траты могут усугубить ситуацию.



Сергей Пантелеев депутат Госдумы, член комитета по экономической политике Имейте совесть и не играйте в опасную игру с населением.

Пантелеев считает, что банкам необходимо искать другие пути решения.

"Сейчас доходы у населения резко упали. И непонятно, как будет дальше ситуация развиваться. В нынешней ситуации необходимо другие решения искать, беря за основу то, что у населения резко снизились доходы", – заявил депутат.

Он отметил, что банки в состоянии самостоятельно покрывать свои расходы накопленными за годы средствами.

Ранее стало известно, что в России выпуск банковских карт может стать платным.

Как следует из письма Ассоциации банков России (АБР) в правительство, плата за выпуск начнет взиматься при условии сохранения административного регулирования и ограничения комиссий за прием карт (эквайринг). Кроме того, клиентам банков придется платить за обслуживание карт, использование мобильных приложений банков, а также за доступ к call-центру.

Дополнительно рассматривается вопрос о сокращениях или полной отмене программ лояльности кредитных организаций.

В данный момент все расходы на услуги и сервисы покрываются за счет межбанковских комиссий.

