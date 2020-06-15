Москвичей пригласили на онлайн-прогулку по "Москвариуму"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Центр океанографии и морской биологии "Москвариум" на ВДНХ приглашает совершить небольшое онлайн-путешествие по экспозиции в компании морского льва. Видео можно будет посмотреть на официальном сайте центра и его социальных сетях 15 июня, передает портал мэра и правительства Москвы.
"Москвариум" на ВДНХ откроет свои двери для посетителей 16 июня, а до этого мы предлагаем всем заочно познакомиться со звездой наших водных шоу – морским львом по имени Рокки", – рассказали в пресс-службе центра.
Морской лев весом более 300 килограммов живет в "Москвариуме" с 2015 года. Внешне он похож на обычного льва благодаря большой массе тела и гриве. Его шерстка имеет коричнево-черный окрас. Недавно ему исполнилось 10 лет.
"Как настоящий лев, Рокки – прирожденный лидер. Он всегда готов порычать, чтобы подтвердить свой королевский статус. Рокки является непререкаемым авторитетом в семье морских львов "Москвариума". Он постоянно заботится о благополучии двух самок – Луны и Сури, которые также участвуют в водных представлениях", – добавили в пресс-службе.
Уже с 16 июня для горожан открывается экспозиция "Аквариум". Принимать гостей она будет с 10:00 до 22:00 без выходных. Чтобы попасть на экспозицию, необходимо приобрести электронный билет на сайте "Москвариума" или в здании комплекса в специальных терминалах.
Посетители смогут понаблюдать за водными обитателями – рыбами, тигровыми песчаными акулами, скатом и другими животными. Также гости смогут посетить открытые тренировки байкальских нерп и азиатских выдр.
Экскурсия по "Москвариуму"
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