Ласточки, стрижи и крачки вернулись в Москву

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Ласточки, стрижи и крачки вернулись в столичный регион, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Береговая ласточка занесена в Красную книгу как вид, находящийся под угрозой исчезновения. Птицы внешне по своим характеристикам похожи на стрижей. Скорость полета стрижа может достигать 200 километров в час.

По внешним признакам стрижи отличаются от ласточек своими узкими крыльями, которые позволяют им быстрее летать, совершая меньше маневров. В полете стрижи не складывают крылья и зачастую больше издают различные звуки.

Ласточки же более приспособлены к пляжам, лугам и городским территориям. Из внешних особенностей прежде всего обращает на себя внимание раздвоенный хвост. Специалисты считают, что именно благодаря ему данный вид птиц хорошо держится на воздухе, совершая различные маневры. Их скорость может достигать 160 километров в час.

Крачки, которых еще называют морской ласточкой, обитают рядом с морями и пресной водой. Они питаются рыбой и другими водными животными, которых ловят, бросаясь на них сверху. Они имеют плавательные перепонки, а их хвост раздвоенный, как у ласточки.

Комфортнее всего крачки ощущают себя в полете за счет своих длинных подвижных крыльев. Эти птицы с легкостью могут остановиться в воздухе, совершая крыльями вибрирующие движения. Это умение весьма удобно и полезно для охоты.

Ранее сообщалось, что в Москву из юго-восточной Азии вернулись чечевицы. Чечевица – это маленькие, размером с воробья, птички, которые строят гнезда на кустах на высоте человеческого роста. Свое название они получили из-за характерного пения.

Для дома птички выбирают луга с кустарниками, опушки, окраины болот с кустами и деревьями. Самец, защищая гнездо, часто "ругается" с птицами своего или других видов.