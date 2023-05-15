За сутки в Москве зафиксировали 243 новых случая COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

За минувшие сутки в столице обнаружили 243 новых случая заражения COVID-19. Об этом сообщает федеральный портал "стопкоронавирус.рф".

Госпитализация потребовалась 63 заболевшим, восемь скончались. Выздоровели 274 пациента.

Всего с начала пандемии в Москве зафиксировали 3 512 963 случая COVID-19, выздоровели 3 325 590 человек, умерли – 48 794.

За прошедшие сутки в РФ выявили 2 379 новых случаев коронавирусной инфекции. В больницы за последние 24 часа отправились 226 заболевших, не смогли побороть недуг 26 человек. Выздоровели 2 902 пациента.

5 мая ВОЗ объявила о завершении действовавшего режима чрезвычайной ситуации по COVID-19. Гендиректор организации Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что вирус за время пандемии официально унес жизни около семи миллионов человек, но в действительности эта цифра может доходить до 20 миллионов.

Введенную во время пандемии COVID-19 "норму о высылке" мигрантов отменят в США