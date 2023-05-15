Сбербанк предупредил о рассылке вирусных писем от "военкоматов"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Мошенники от имени военкоматов рассылают электронные письма, в которых содержатся вирусные файлы. Об этом сообщила пресс-служба Сбербанка.

"Мы зафиксировали целенаправленную фишинговую атаку на Сбербанк. Эта атака была успешно отражена, как и все предыдущие", – сказано в сообщении.

Зампред правления банка Станислав Кузнецов отметил, что военкоматы не отправляют повестки или другие официальные письма по электронной почте, и призвал не реагировать на такие сообщения.

Ранее Национальный центр управления обороной (НЦУО) РФ поделился, что граждане России начали получать электронные письма, имитирующие повестки в военкомат. Согласно информации, такие письма рассылаются вредоносными программами, которые передают провокаторам персональные данные пользователей.

До этого глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил, что повестки на военные сборы граждан, пребывающих в запасе Вооруженных сил (ВС) РФ, будут рассылаться в прежнем бумажном формате. Также он заметил, что электронная система воинского учета будет отлаживаться до 2025 года, преимущественно в период призывных кампаний.

Госдума приняла закон об электронных повестках в военкомат