Злоупотребление кофеином приводит к истощению нервной системы – Депздрав

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
При чрезмерном употреблении кофеина, который есть в кофе или чае, могут быть риски, связанные с истощением нервной системы. Об этом Агентству "Москва" сообщила главный внештатный диетолог департамента здравоохранения Антонина Стародубова.
Кроме того, могут быть проблемы со сном и уровнем тревожности, обезвоживанием, а также органами пищеварения, предупредили в Депздраве столицы.
"Безопасное же количество кофеина составляет не более 300 миллиграммов в сутки, а взрослому здоровому человеку за один раз не рекомендуется употреблять более 100-150 миллиграммов кофеина", – поделилась Стародубова. По ее словам, в средней чашке чая кофеина содержится примерно в два раза меньше, чем в средней чашке кофе.
Диетолог рекомендует напитки с высоким содержанием кофеина пить в первой половине дня. При это вечером лучше сделать выбор в пользу чашки некрепкого чая или чая из трав, что не приведет к проблемам со сном.
Еще Стародубова посоветовала утолять жажду на протяжении дня питьевой водой. Как отмечает специалист, нахождение без защиты в общественном месте для употребления кофе, чая, не является безопасным. В Москве на фоне ситуации с коронавирусом действует масочный режим и в Депздраве советуют воздержаться от необходимости снимать маску.
Недавно врач рассказала о норме потребления кофе.
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