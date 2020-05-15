Злоупотребление кофеином приводит к истощению нервной системы – Депздрав

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

При чрезмерном употреблении кофеина, который есть в кофе или чае, могут быть риски, связанные с истощением нервной системы. Об этом Агентству "Москва" сообщила главный внештатный диетолог департамента здравоохранения Антонина Стародубова.

Кроме того, могут быть проблемы со сном и уровнем тревожности, обезвоживанием, а также органами пищеварения, предупредили в Депздраве столицы.

"Безопасное же количество кофеина составляет не более 300 миллиграммов в сутки, а взрослому здоровому человеку за один раз не рекомендуется употреблять более 100-150 миллиграммов кофеина", – поделилась Стародубова. По ее словам, в средней чашке чая кофеина содержится примерно в два раза меньше, чем в средней чашке кофе.

Диетолог рекомендует напитки с высоким содержанием кофеина пить в первой половине дня. При это вечером лучше сделать выбор в пользу чашки некрепкого чая или чая из трав, что не приведет к проблемам со сном.

Еще Стародубова посоветовала утолять жажду на протяжении дня питьевой водой. Как отмечает специалист, нахождение без защиты в общественном месте для употребления кофе, чая, не является безопасным. В Москве на фоне ситуации с коронавирусом действует масочный режим и в Депздраве советуют воздержаться от необходимости снимать маску.

Недавно врач рассказала о норме потребления кофе.