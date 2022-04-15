Названа опасность чрезмерного употребления воды

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Чрезмерное потребление жидкости может привести к негативным последствиям для организма человека, сообщил анестезиолог и реаниматолог Геннадий Мышков в эфире Пятого канала.

По его словам, средней концентрацией для здорового человека в сутки является от 20 до 25 миллилитров на килограмм массы тела. Это 1,2–1,5 литра жидкости в сутки. При наличии хронических заболеваний это значение нужно снизить.

Врач объяснил, что при попытке выпить больше жидкости, чем способен поглотить организм, у человека возникнет рвотный рефлекс.

Ранее врач-терапевт Алексей Жито рассказал, что частое мытье тела может вызвать кожные заболевания. По словам специалиста, очень важно найти баланс: если мыться редко, от тела появляется неприятный запах, который говорит о размножении бактерий.

