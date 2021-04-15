Синоптики предупредили москвичей о порывистом ветре

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Из-за сильного ветра в Москве и Подмосковье с вечера четверга до вечера субботы объявлен желтый уровень погодной опасности. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Гидрометцентра.

"Степень интенсивности опасных явлений: желтый – погода потенциально опасна", – говорится в сообщении.

По словам специалистов, порывы ветра в области могут достигать 15 метров в секунду. Предупреждение будет действовать с 20:00 15 апреля до 20:00 17 апреля.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец рассказал, что в четверг в столице ожидается облачная с прояснениями погода, воздух прогреется до +22 градусов.

В среду в Москве был побит температурный рекорд 59-летней давности. Сообщалось, что на базовой столичной метеостанции ВДНХ к 14:00 воздух прогрелся до +20,8 градуса.