Мясников рассказал о частой ошибке при головной боли

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Названа частая ошибка россиян при головной боли. О ней рассказал врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1".

Как объяснил эксперт, в 8 из 10 случаев головной боли недуг обусловлен разновидностью остеохондроза. В этом случае у человека болят ткани, окружающие голову: мышцы, сухожилия и фасции.

Для устранения боли Мясников порекомендовал принимать антидепрессанты первого поколения.

"Вы должны принимать антидепрессанты первого поколения <...>, чтобы переключить болевые рецепторы", – рассказал специалист.

Он уточнил, что такой способ лечения будет эффективен при головной боли напряжения. Мясников пояснил, что многие россияне отказываются от антидепрессантов, аргументируя это отсутствием депрессии.

Ранее врач-терапевт высшей категории Алексей Безымянный предупредил об опасности приема обезболивающих при головной боли. Специалист рекомендовал обращаться к врачу, так как это позволит диагностировать заболевание на ранней стадии.