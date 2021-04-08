Врач предупредил об опасности приема обезболивающих при головной боли

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Попытки купировать головную боль с помощью медикаментов могут иметь негативные последствия. Об этом в разговоре с телеканалом "Звезда" рассказал врач-терапевт высшей категории Алексей Безымянный.

Он обратил внимание на то, что прием лекарств должен зависеть от причины возникновения головных болей, в числе которых может быть повышенное артериальное давление, перенапряжение, аневризма сосудов. Отсутствие грамотного лечения может привести к серьезным осложнениям.

При возникновении головной боли впервые специалист порекомендовал обратиться к врачу, так как это позволит диагностировать заболевание на ранней стадии.

Ранее национальная служба здравоохранения США назвала головную боль симптомом серьезных заболеваний. По мнению специалистов, недомогание может указывать на проблемы с кровеносными сосудами в мозге, опухоль или повреждение. Кроме того, голова может болеть при повышенном или пониженном внутричерепном давлении.