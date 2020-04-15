В Москве скончались 7 пациентов с коронавирусом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В Москве скончались 7 пациентов с диагнозом "пневмония" и положительным тестом на коронавирус, сообщили в Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в городе.

Уточняется, что умершие – пациенты от 36 до 86 лет. У 36-летнего пациента болезнь протекала в тяжелой форме, у него была очагово-сливная вирусная бронхопневмония с тотальным поражением легких, добавили в столичном штабе.

При этом у большинства пациентов были сопутствующие заболевания, в числе которых сахарный диабет, онкология, кардиосклероз и гипертония.

Так, Оперативный штаб обратил внимание, что москвичам необходимо соблюдать режим самоизоляции.

Ранее сообщалось, что более 9 тысяч протоколов о нарушении самоизоляции составили в столице за 5 дней.

Обстановка на въездах в Москву в период режима самоизоляции Военные Индии во время ракетного испытания уничтожили космический спутник, который находился на низкой околоземной орбите, объявил в обращении к нации премьер-министр страны Нарендра Моди. 1 из 22



За последние сутки в России зафиксировали 3 388 новых случаев коронавируса. За прошедшие сутки выписаны 292 человека, 189 из них – в Москве. За весь период выздоровели 1 986 человек. 12 апреля сообщалось, что более 1,3 тысячи протоколов составили в Москве за несоблюдение соцдистанции.