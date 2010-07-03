Каждый четвертый россиянин не откладывает на "черный день"

Около 40% россиян не имеют никаких сбережений на "черный день". Об этом свидетельствуют результаты опроса Superjob, которые имеются в распоряжении ТАСС.
Согласно данным опроса, сбережения есть примерно у 60% жителей России. Лишившись других источников доходов, за счет накоплений респонденты смогли бы продержаться в среднем около 3,7 месяца. При этом 16% опрошенных уточнили, что сбережений им хватит менее, чем на месяц. Каждый пятый респондент (21%) заверил, что продержится до двух месяцев, 12% – до полугода, а 6% – до года. Только 5% участников опроса заявили, что смогут прожить на накопления более года.
Кроме того, как показал опрос, почти 30% россиян не ведут учет своих доходов и расходов. Строго следят за финансами лишь 18% респондентов.
Отмечается, что опрос проводили с 1 по 4 апреля в 368 населенных пунктах страны. В них приняли участие 1,6 тысячи человек старше 18 лет.
Если сравнить итоги этого опроса с аналогичным исследованием, проведенным в 2008 году, выясняется, что россияне стали реже откладывать деньги. В частности, десять лет назад о наличии сбережений заявили 72% респондентов.
Ранее сообщалось, что россияне стали реже хранить сбережения в валюте. По данным исследования, проведенного Аналитическим центром НАФИ, за два года число тех, у кого есть сбережения в иностранной валюте, сократилось на шесть процентов – с 13% до 7%. При этом активнее всего копят деньги в валюте жители Москвы и Санкт-Петербурга.
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