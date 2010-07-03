В Мосгордуме призвали запретить игрушки в виде монстров и вампиров

В Мосгордуме считают, что игрушки в виде монстров и вампиров надо запретить, поскольку они могут причинить вред детской психике. Такое мнение высказала зампредседателя комиссии Мосгордумы по социальной политике и трудовым отношениям Татьяна Батышева.

"Сегодня у нас засилье опасных игрушек", – заявила депутат столичного парламента Агентству "Москва". По ее словам, "во-первых, речь идет о некачественных материалах". Батышева также раскритиковала игрушечных монстров. "Они травмируют детскую психику, и я считаю, что такие страшные игрушки надо категорически запретить", – подчеркнула депутат Мосгордумы.

По мнению Батышевой, игрушка должна учить ребенка "чему-то позитивному, доброму, светлому". "Я, например, захожу в магазин и вижу куклу-вампира. Что хорошего в этой игрушке? У нее страшные зубы, кровь во рту, чему мы учим ребенка?" – возмутилась она. Депутат также посетовала, что игрушки "для убийства и смерти" занимают самые видные полки в магазинах, тогда как игрушки "для любви и радости" спрятаны в глубине. "Вампиры стоят на первых полочках, потому что они более яркие, привлекательные, дети хотят что-то необычное", – отметила Батышева.

Ранее сообщалось, что детские игрушки в России могут подорожать на 20%. Это связано с введением в стране их предварительной экспертизы. Законопроект разработал Минпромторг, чтобы обеспечить безопасность детей.

В Ассоциации индустрии детских товаров (АИДТ) уточнили, что сама процедура обойдется недорого – от 5 до 15 тысяч рублей. Однако сроки ее проведения (два–три месяца) повлекут значительные расходы, ведь в это время товар нужно хранить на складе.