Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Детские игрушки в России могут подорожать на 20 процентов. Это связано с введением в стране предварительной экспертизы перед поступлением их в продажу, сообщает газета "Известия" со ссылкой на Ассоциацию индустрии детских товаров (АИДТ). Допускают такую ситуацию и в Минэкономразвития.
Законопроект о введении социальной, психологической, педагогической, санитарной экспертиз для игрушек разработал Минпромторг для обеспечения безопасности детей.
В АИДТ уточнили, что сама процедура обойдется недорого – от 5 до 15 тысяч рублей. Значительные расходы повлекут сроки ее проведения (два–три месяца), так как в это время товар нужно хранить на складе.
В АИДТ также считают, что некоторые игрушки перестанут быть актуальными за время экспертизы. По словам экспертов, больше 30% рынка игрушек – это новые книги и мультфильмы.
В родительском сообществе полагают, что слухи о подорожании – спекуляция со стороны представителей рынка. Они настаивают на изъятии из продажи опасных для детской психики игрушек.
Главный внештатный детский психиатр департамента здравоохранения Москвы Анна Портнова подчеркнула, что игрушки действительно могут навредить детской психике, но все индивидуально. По ее мнению, логично информировать родителей о возможных последствиях на этикетке и позволять им самим принять решение, а не запрещать товары.
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