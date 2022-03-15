Названы наиболее востребованные специалисты в России в будущем

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В России из-за западных санкций в ближайшем будущем наиболее востребованными на рынке труда будут специалисты в сфере IT-технологий, пищевого производства, логистики, строительства, радиоэлектроники и фармацевтики. Об этом сообщает RT со ссылкой на экспертов Университета 2035.

По мнению специалистов, самыми перспективными станут отрасли, важные для построения технологического суверенитета страны.

"Речь идет о технологиях и решениях, которые позволят нам не зависеть от зарубежных продуктов. Для системы образования – причем как для вузов, так и для EdTech-компаний – это серьезный вызов", – рассказала ректор Университета 2035 Нина Яныкина.

В свою очередь, руководитель дирекции сервисов развития на основе данных Университета 2035 Андрей Комиссаров отметил, что специалисты сферы IT-технологий в ближайшие годы по-прежнему будут очень востребованы на рынке труда.

"Направление IT будет все еще впереди, поскольку Россия начнет масштабный переход на отечественный софт", – сказал Комиссаров.

Он добавил, что также высокий спрос на специалистов ожидается в сельском хозяйстве, разработке продуктов питания и пищевом производстве, строительстве, землеустройстве и фармакологии.

Ожидается, что вырастет спрос и на кадры в сфере медицины, логистики и доставки, отметил временно исполняющий обязанности коммерческого директора Университета 2035 Александр Галямов.

Ранее эксперты назвали профессии, которые будут востребованы в России в ближайшее время. Так, ожидается, что в следующие два-три года сохранится высокий спрос на специалистов в сфере IТ. Молодежи также следует обратить внимание на медицину, фармакологию и фитнес-индустрию, а взрослым – на сферу образования и воспитания.

В то же время эксперты отмечают, что ряд профессий в будущем может исчезнуть. Так, это могут быть специалисты по вводу данных, бухгалтерии, ведению счетов и начислению зарплаты, аудиторы, сборочные и заводские рабочие, административные управляющие, работники по вопросам клиентской информации и обслуживанию клиентов, директоры по операциям, механики и ремонтники машин и машинного оборудования, технические сотрудники по учету материалов и хранению запасов, а также специалисты делопроизводства.

