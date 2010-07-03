Морозовская детская больница проведет бесплатные консультации 17 марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис
17 марта врачи Морозовской детской городской клинической больницы проведут прием для всех желающих. С 09:30 до 14:00 горожане смогут попасть на прием к хирургам, оториноларингологам и травматологам, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Также всех желающих проконсультируют ведущие специалисты детской клиники – врачи высшей категории, кандидаты медицинских наук.
После медицинского осмотра родителям дадут направление на дальнейшее обследование и плановую госпитализацию по показаниям. В экстренных случаях – на немедленную госпитализацию.
Чтобы попасть на прием к врачу, необходимо оформить медицинскую карту. Это можно сделать с 09:30 до 12:00. При себе необходимо иметь ксерокопии медицинского полиса и свидетельства о рождении ребенка. Подробную информацию можно уточнить по телефонам: +7 (925) 079-81-25 и +7 (495) 959-88-00.
Ежегодно в Морозовской детской больнице получают помощь 130 тысяч детей, что составляет больше трети от общего числа госпитализированных детей в столице. За 2018 год врачи больницы провели свыше 19 тысяч операций.
В начале марта врачи Морозовской детской больницы провели уникальную операцию шестилетней гимнастке, у которой выявили сложные нарушения сердечного ритма. На электрокардиограмме впервые была зарегистрирована предсердная тахикардия.
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