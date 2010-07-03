Врачи провели уникальную операцию на сердце юной гимнастке в Москве

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Врачи Морозовской детской больницы провели уникальную операцию шестилетней гимнастке, у которой выявили сложные нарушения сердечного ритма. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

Нарушения у юной спортсменки были обнаружены при прохождении плановой диспансеризации. На электрокардиограмме впервые была зарегистрирована предсердная тахикардия.

"В итоге у ребенка выявили тахикардию – 170 ударов в минуту, максимально – 250 ударов в минуту. Также были зарегистрированы многочисленные эпизоды остановки сино-атриального узла и эпизоды преходящей атрио-вентрикулярной блокадой", – отметили в депздраве.

Врачей удивило, что столь серьезные нарушения были обнаружены только сейчас, учитывая, что ребенок регулярно проходил диспансеризацию. Медики предположили, что заболевание развилось только недавно.

"Операционная бригада с помощью навигационной нефлюороскопической системы сконструировали 3D-модель обоих предсердий и выполнили серию радиочастотных аппликаций с купированием тахикардии и восстановлением синусового ритма", – заявили в депздраве.

После операции, которая прошла успешно, средняя частота сердцебиения у гимнастки составила 93 удара в минуту, уточняет Агентство "Москва".

