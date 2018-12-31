Депздрав рекомендует следить за питанием ребенка в праздники

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Родителям следует следить за режимом дня и правильном питанием ребенка на новогодних праздниках, чтобы за время каникул обеспечить ему правильное восстановление сил, передает Агентство "Москва". Об этом рассказала заведующая педиатрическим отделением, врач-педиатр Детской городской поликлиники №133 департамента здравоохранения столицы Инга Абаева.

По ее словам, ребенку нужно ложиться спать и есть в одно и то же время и в будни, и в выходные. Специалист подчеркнула, что чем младше ребенок, тем больше он нуждается во сне. Для дошкольников дневной сон обязателен. Школьников необходимо предостерегать от позднего засыпания, а время просмотра телевизионных передач или игр на компьютере для всех возрастов должно быть четко регламентировано, отметила врач.

Полноценное питание надо обеспечивать за счет мясных и молочных продуктов, круп, овощей, фруктов. Детям также необходимы ежедневные прогулки, игры, спортивные занятия на свежем воздухе продолжительностью не менее двух часов в день. Одежда ребенка должны быть многослойной и зависеть от погоды и его активности.

В Роскачестве порекомендовали не покупать новогодние подарочные наборы со сладостями, в которых присутствует карамель или тягучий ирис. Ирис может повредить пломбы ребенка, а содержащийся в карамели сахар может стать причиной кариеса.

На этикетке должно быть отражено наименование и юридический адрес фасовщика продукции, дата фасовки и срок годности, возрастные ограничения, содержание набора, состав и пищевая ценность сладостей. В составе сладостей не должно быть усилителей вкуса и аромата, консервантов (Е200, Е202, Е210, Е249), синтетических красителей, ароматизаторов, идентичных натуральным, гидрогенизированных масел и жиров.