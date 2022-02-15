ГД приняла во втором чтении проект об усилении наказания за педофилию и ее укрывательство

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Госдума приняла во втором чтении законопроект об ужесточении наказания за педофилию и ее укрывательство. Законопроект приняли в первом чтении в 2018 году.
Документом предлагается ужесточить наказание за укрывательство тяжких преступлений против детей до 14 лет.
"За такие деяния будет назначаться наказание в виде штрафа в размере до 100 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо принудительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок", – говорится в сообщении.
Законопроект предлагает также предусмотреть в качестве отягчающих обстоятельств совершение преступления лицом, которое проживает вместе с ребенком, занимается обучением или защитой прав детей, а также человеком, работающим в сфере образования, воспитания и развития несовершеннолетних.
Кроме того, предлагается повысить ответственность за сексуальные преступления против детей с использованием СМИ или интернета. Ужесточение наказания будет касаться и педофилов-рецидивистов. За это будет грозить лишение свободы на срок до 6 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 10 лет или без такового.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в России вступил в силу закон о пожизненном заключении педофилов. Он отметил, что в законодательстве осталось много пробелов по данному вопросу. Он призвал депутатов продолжить работу в этом направлении.
В Госдуме подготовят поправки для защиты детей от педофилов
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