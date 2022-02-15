В России за сутки госпитализировали 21 833 человека с коронавирусом

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

В России за последние сутки госпитализированы 21 833 человека с коронавирусом, сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.

Днем ранее, 14 февраля, госпитализация потребовалась 10 451 человеку. Таким образом, прирост новых случаев составил 108,9%.

За последние сутки от коронавируса выздоровел 137 881 человек, что на 41,9% больше, чем днем ранее. При этом умерли за сутки 704 человека, также выявлен 166 631 новый случай заражения.

В пяти регионах РФ отмечается снижение числа случаев госпитализации пациентов с коронавирусом, увеличение фиксируется в 80 регионах. В частности, в Москве подтвердили 8 160 эпизодов заражения COVID-19, в Красноярском крае – 7 122, в Санкт-Петербурге – 7 091, в Новосибирской области – 5 763, в Пермском крае – 5 199.

Академик РАН, эпидемиолог Вадим Покровский ранее рассказал, какие факторы влияют на скачкообразную статистику заболеваемости коронавирусом в стране. По словам специалиста, свою роль играют особенности распространения инфекции в регионах.

