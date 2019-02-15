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14:43

В Московском планетарии открылась выставка к 85-летию со дня рождения Гагарина

общество наука

14:43

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Фото: vk.com/tvoyplanetary

К 85-летию со дня рождения Юрия Гагарина в Московском планетарии открылась выставка под названием "Первый", сообщает пресс-служба планетария.

Выставка расположена в классическом музее Урании, посвященном исследованиям звездного пространства и космонавтике. На подготовку к мероприятию ушло больше года.

Много времени заняла работа с архивными материалами – прессой, фотографиями, свидетельствами очевидцев. Часть из документов представлена на открывшейся выставке.

Посетители смогут ознакомиться с биографией космонавта. Выставка продлится до июля 2019 года.

Ранее в Московском планетарии открыли зимний набор на курсы для взрослых "Популярная астрономия для начинающих". Слушателей научат разбираться в карте неба, определять созвездия, планеты и навигационные звезды.

общество наука

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