В Московском планетарии отрыли набор на курсы астрономии для взрослых

Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко

В Московском планетарии открыли зимний набор на курсы для взрослых "Популярная астрономия для начинающих". Слушателей научат разбираться в карте неба, определять созвездия, планеты и навигационные звезды. Также на курсах расскажут об элементах сферической астрономии, говорится на сайте планетария.

Программа состоит из семи практических занятий, на которых лекторы ответят на вопросы и поделятся своим опытом, а также расскажут о различиях телескопов. При хороших погодных условиях можно будет наблюдать небесные объекты.

Начало занятий запланировано на 28 февраля. Двухчасовые занятия будут проходить один раз в неделю.

Как сообщалось ранее, для Московского планетария разработали мобильное приложение. На данный момент его тестируют. Благодаря приложению, пользователи будут первыми узнавать об актуальных астрономических событиях и мероприятиях, которые проводят в планетарии, а также самостоятельно путешествовать путешествия по космической экспозиции музея.