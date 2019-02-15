Москвичей призвали избегать деревьев и рекламных щитов при парковке

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" призывает водителей не парковать автомобили у деревьев и возле шатких конструкций из-за ожидающегося сильного ветра. Об этом сообщается на сайте организации.

"В Москве ожидаются неблагоприятные погодные условия. В городе вероятны порывы ветра до 13-18 метров в секунду и гололедица. Просим автомобилистов быть внимательными во время движения и при выборе мест для парковки", – говорится в сообщении.

Сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду ожидается в Москве 15 февраля

Ранее сообщалось, что порывистый ветер и мокрый снег ожидаются в Москве и Подмосковье в пятницу, 15 февраля. Столичный регион будет находиться под влиянием "ложбины циклона". При облачной с прояснениями погоде максимальная температура воздуха в Москве составит от 1 до 3 градусов, по области – от минус 2 до 3 градусов. Будет дуть западный ветер скоростью 6-11 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба.

В субботу в столичном регионе ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода без существенных осадков. Температура воздуха ночью составит 0...-2 градуса, а днем – 0...+2. Ветер будет дуть северо-западный, его скорость – 7-12 метров в секунду. В воскресенье существенного изменения в характере погоды не произойдет. В ночь и днем воскресенья в столице местами пройдет мокрый снег.