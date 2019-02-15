Аннулирован исход игры "Кто хочет стать миллионером?" с участием Друзя

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Исход игры в программе "Кто хочет стать миллионером?" с участием Александра Друзя аннулируют, сообщает ТАСС со ссылкой на Первый канал.

Как отметил гендиректора телекомпании "Красный Квадрат" (производитель "Кто хочет стать миллионером?") Илья Кривицкий, выигрыш участникам игры выплачен не будет.

"Илья Бер был не вправе устраивать "следственные эксперименты" – какими бы благими намерениями он при этом ни руководствовался – в федеральном телеэфире", – заявил Кривицкий.

Он также отметил, что никто из съемочной группы не имеет права обсуждать с участниками вопросы и ответы.

Ранее главред программы "Кто хочет стать миллионером?" Илья Бер заявил о том, что Друзь якобы просил сообщить ему список вопросов и ответов к предстоящей игре в обмен на часть планируемого выигрыша в три миллиона рублей.

Бер выложил аудиозапись разговора о сделке в своем "Живом журнале", при этом потребовав исключить знатока из Международной ассоциации клубов (МАК) "Что? Где? Когда?".

Друзь ответил, что за организацией аферы стоит именно редактор шоу. По его словам, он был удивлен наглостью Бера, и решил посмотреть, "насколько далеко может пойти этот человек".

Из-за нанесенного репутационного вреда вещателю и производителю передачи обоих отстранили от участия в программах "Кто хочет стать миллионером?" и "Что? Где? Когда?".