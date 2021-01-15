Книгу для жалоб предложили вернуть в магазины

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Союз потребителей выступил с инициативой вернуть книгу отзывов, жалоб и предложений в магазины, сообщает "Известия".

В ходе заседания рабочей группы по "регуляторной гильотине", которое состоится 15 января, инициативу презентует председатель союза Петр Шелищ.

В Роспотребнадзоре идею поддерживают и считают, что любая коммуникация с покупателем необходима.

В конце прошлого года Минпромторг решил убрать книгу жалоб, так как в ведомстве уверены, что ей никто не пользуется, а все претензии покупатели оставляют на онлайн-ресурсах торговых сетей.

В союзе потребителей же считают, что далеко не все посетители магазинов имеют доступ к интернету.

"Жалоба в книге позволяет избегать скандалов в магазине. Свои эмоции покупатель выплескивает на бумаге, а не на продавца", – отметил Петр Шелищ

В сентябре союз потребителей России предложил обязать все магазины использовать новые ценники. На них предлагается указывать не только стоимость единицы товара, то есть упаковки, но и единицы веса или объема. К примеру, 1 килограмм или 1 литр.