Рекордсмен по выживанию намерен прожить год без еды и воды

Фото: ТАСС/Евгений Софронеев

Год без воды и еды решил прожить рекордсмен по выживанию Олег Резанов, сообщает "Мир 24".

Мужчина рассказал, что работает над генетическим изменением тела для нового испытания.

"Это будет демонстрироваться широкой публике. Но это лишь основа для более глубоких практик с подсознанием. Моя задача – достижение абсолютной молодости и способности к очень быстрой регенерации клеток, по сути, бессмертие", – сказал Резанов.

Он добавил, что помогать организму во время рекорда будет энергия. Резанов объяснил, что вся потребляемая пища превращается в энергию, которую используют наши клетки для питания.

"У нас есть механизмы, которые позволяют использовать отсутствие посредничества еды, к которой мы привыкли, а питаться напрямую энергией", – объяснил рекордсмен.

Кроме того, он добавил, что научился контролировать подсознание. Достичь этого он смог благодаря упорным тренировкам. Резанов считает, что ограничения в жизни – это результат наших страхов. В 2017 году после неудачного рекорда он создал технику сверхчеловека.

"Я тогда заявился, что растоплю своим телом емкость со льдом. Полтора часа я это делал, но лед не таял. А потом растаял неожиданно, за несколько минут вода нагрелась до 12 градусов. Я впервые понял, что я ничего не знаю ни про окружающий мир, ни про то, кто такой человек. Я начал искать ответы на эти вопросы, и однажды они меня привели к этой технике", – сказал рекордсмен.

Резанов в 22 года столкнулся с параличом. Однако врачи не смогли полностью восстановить здоровье мужчины, и он стал ставить эксперименты с холодом. В частности, он прыгал с парашютом в одних шортах в холод, погружался в ледяную воду, закапывал себя в сугробе, через который проводили ток.

Ранее российский спортсмен Алексей Молчанов проплыл подо льдом Амерьевского доломитового карьера 180 метров, побив рекорд Гиннесса по подледному плаванию на задержке дыхания.

