Фото: портал мэра и правительства Москвы

В личном кабинете пользователя усовершенствовали интерфейс и расширили функциональные возможности. Теперь москвичи смогут еще быстрее получить необходимые электронные услуги. Об этом сообщил глава департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

"Мы оптимизируем работу личного кабинета, чтобы ускорить и упростить доступ к электронным сервисам. Пользователь настраивает под себя виджеты востребованных услуг, чтобы видеть актуальную информацию – например, о платежах и штрафах. Москвичи могут получить подобранные под каждого новости и рекомендации сервисов", – рассказал он.

Как сообщает портал мэра и правительства Москвы, виджеты будут отображаться на сайте первыми. Благодаря этому пользователям будет проще отслеживать изменение статусов заявок по заказанным услугам. На портале также добавили подробное интерактивное руководство, с помощью которого пользователи смогут с легкостью разобраться со всеми изменениями и нововведениями.

В начале 2019 года изменения в интерфейсе внесли и на московском портале взаимодействия с властью "Наш город". Для удобства пользователей темы разделены на десять категорий – "Мой двор", "Мой дом", "Общественный транспорт", "Моя дорога", "Поликлиники", "Безопасность" и другие. Каждый подпункт включает дополнительные подкатегории.

Разработчики сайта отмечают, что полезным свойством в новой версии стало дублирование некоторых тем в разных разделах. К примеру, сообщить о неубранном снеге можно сразу в нескольких категориях: "Мой двор", "Моя дорога" и "Общественный транспорт".

Также сообщалось, что на портале "Наш город" появились традиционные зимние темы. До апреля 2019 года не будут доступны для обращений все темы, которые касаются теплого времени года и пока, соответственно, неактуальны: отсутствие дорожной разметки, содержание газонов и клумб и т.д.