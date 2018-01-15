Декабрь 2017 года признали "самым темным" месяцем в Москве

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Последний месяц 2017 года признали "самым темным" за всю историю метеонаблюдений в столице. Тогда как нормой для декабря в Москве считается в среднем 18 солнечных часов, в декабре 2017 года солнце не показалось ни разу. По словам синоптиков, это стало своеобразным рекордом, сообщает портал "Метеоновости".

"В годовом ходе минимум продолжительности солнечного сияния на всей территории России, в том числе в Москве и Подмосковье, приходится на декабрь", – сказано в сообщении портала. Однако как подчеркнули специалисты, декабрь 2017 года не достиг даже минимального показателя в 18 солнечных часов, так как " за весь месяц солнце ни разу так и не показало свой ясный облик".

По данным синоптиков, предыдущий рекорд зафиксировали в декабре 2000 года. Тогда в течение месяца солнце сияло над столицей в общей сложности всего три часа.

Ранее сообщалось, что к концу рабочей недели‍ в столицу придут снегопады и потепление. По прогнозам синоптиков, выпадет от шести до девяти миллиметров осадков. Ожидается, что во вторник, среду и четверг погода будет облачной, временами будет идти небольшой снег. В дневные часы столбики термометров в столице покажут 3–5 градусов ниже нуля и до 7 градусов мороза по региону.