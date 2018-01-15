Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина
Сильные снегопады и потепление придут в столицу к концу рабочей недели, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на центр погоды "Фобос".
В пятницу в Москве ожидается около 6-9 миллиметров осадков. "В пятницу будет ветрено, усилится снег, мы почувствуем влияние циклона. Температура воздуха немного подрастет, днем ожидается минус 2–4 градуса, снег временами будет сильный", – рассказал собеседник агентства.
Во вторник, среду и четверг будет облачно, временами небольшой снег. Температура воздуха в эти дни: в ночные часы минус 5–7 градусов в Москве, 5–10 градусов мороза по области. Днем минус 3–5 градусов в столице и 2–7 градусов мороза по региону.
Морозы вернутся в выходные, похолодает до минус семи градусов.
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