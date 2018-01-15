МВД планирует исключить из КоАП наказание за побои в виде штрафа

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МВД совместно с Минюстом планирует исключить наказание в виде штрафа из статьи Административного кодекса о побоях. После этого законодательством будут предусмотрены только два вида наказания – до 15 суток административного ареста или до 120 часов обязательных работ.

"В случае причинения только физической боли фактически нет необходимости в проведении ни судебно-медицинской экспертизы, ни иных процессуальных действий, требующих значительных временных затрат, а следовательно, и административного расследования», — рассказали в МВД, сообщает газета "Известия".

Владимир Путин подписал закон о декриминализации побоев в семье в начале февраля 2017 года. Проект появился в ответ на принятый в июле 2016 года закон, установивший уголовную ответственность за побои членов семьи и близких людей.

Принятый документ позволял лишать свободы даже за незначительный ущерб здоровью близких. Сейчас за первый случай побоев предусмотрена административная ответственность. К уголовной будут привлекаются лишь те граждане, которые совершили правонарушение повторно.

Ранее сообщалось, что в Московском законодательстве могут ввести собственную статью о наказании за побои. Поправки готовят в Кодекс об административных правонарушениях. Штраф для тех, кто агрессивно ведет себя в семье, может составить минимум 50 тысяч рублей. Если законодательно будет возможен арест, авторы поправок обещают на нем настаивать.