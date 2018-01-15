Врач в Красноярске уволилась из-за видео с корпоратива с танцем живота

Фото: ТАСС/Александр Сайганов

Заведующая отделением красноярской больницы скорой медицинской помощи уволилась из-за записи с корпоратива, на котором исполнили танец живота. Об этом сообщают "Аргументы недели".

Праздник с песнями, танцами живота и крепким алкоголем сняли на камеру очевидцы, а местные СМИ опубликовали видео в Сети. На записи видно, как женщины, участвовавшие в застолье, исполняют танец живота. В медицинском учреждении пояснили, что таким образом они нарушили запрет руководства на праздники на территории больницы.

Остальные медики, участвовавшие в празднике, получили выговор.