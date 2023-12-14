Врач рассказала, как правильно ухаживать за кожей зимой

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Уход за кожей зимой должен отличаться от летнего, так как в зимнее время она больше подвержена агрессивному воздействию окружающей среды. Каким должен быть уход, рассказала "Газете.ру" врач-косметолог Анастасия Савина.

По ее словам, морозы, сильный ветер и сухой воздух в помещении нарушают водно-липидный баланс кожи, из-за чего она становится склонной к обезвоживанию, сухости и покраснению.

Сначала врач посоветовала защитить открытые участки лица и тела. При сильных морозах лучше снимать украшения и использовать шарфы, которые могут закрыть нижнюю часть лица и нос. При выборе одежды следует отдавать предпочтения плотным хлопковым тканям, а уже поверх надевать шерстяные вещи, отметила Савина.

Она подчеркнула, что важен и домашний уход. Зимой лучше использовать более питательные и жирные текстуры кремов, а в регионах с очень низкими температурами косметолог рекомендовала использовать специальные средства, которые защищают кожу лица от обветривания и обморожения.

"Зимой крайне не рекомендуется использовать агрессивные очищающие средства, такие как жесткие скрабы, средства с сульфатами, спиртовые лосьоны. Поскольку кожа и так подвержена агрессивному воздействию окружающей среды", – пояснила врач.

Она посоветовала применять более мягкие средства, в составе которых есть жирные кислоты, витамины и увлажняющие экстракты. Наносить уходовые средства нужно не позднее чем за 30 минут до выхода на улицу, чтобы оно успело впитаться, уточнила Савина.

В свою очередь, врач-косметолог, трихолог, врач превентивной медицины Ольга Савиных рассказала в эфире радио Sputnik, что из-за малого количества солнечных лучей зима больше всего подходит для косметологических процедур.

Например, она рекомендовала в зимний период пройти лазерную шлифовку кожи. По ее словам, благодаря шлифовке исчезают морщины, рубцы и сужаются поры.

Фотоомоложение тоже лучше проводить зимой. Эта световая методика борется с пигментными пятнами, и в итоге лицо приобретает однородный тон кожи, пояснила косметолог.

С помощью биоревитализации, продолжила Савина, в холодное время года можно насытить кожу гиалуроновой кислотой.

"Биоревитализанты помогают бороться с морщинками и предотвращают их раннее появление", – уточнила она.

Кроме того, врач призвала обратить внимание на противопоказания перед обращением к косметологу. Среди них – беременность, лактация и обострение хронических заболеваний или ОРВИ.

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Например, крема с пептидами позволяют сохранять упругость и структуру кожи, сокращая морщины и предотвращая появления новых, заключила дерматолог.

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