Москвичей предупредили о скачках атмосферного давления

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В Москве ожидаются скачки атмосферного давления. Об этом ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала в своем телеграм-канале.

По ее информации, 13 декабря атмосферное давление в столичном регионе увеличивалось, достигнув 753,7 миллиметра ртутного столба к 03:00 14 декабря. Отмечается, что в течение четверга давление будет понижаться по мере приближения южного циклона. Его минимум придется на середину дня 15 декабря и составит 742 миллиметра ртутного столба.

Позднякова уточнила, что потом давление вновь начнет расти с такой же скоростью. Однако колебания атмосферного давления для декабря не являются редкостью, напомнила метеоролог.

Добавляется, что экстремально сильное понижение давления было в Москве 25 декабря 1977 года, когда оно упало на 46 Гектопаскалей. Самый сильный же рост зафиксировали 8 декабря 1986 года – тогда давление выросло на 51 Гектопаскаль.

В четверг, 14 декабря, в Москве и области ожидаются облачная погода и метель, на дорогах возможны гололедица и снежные заносы.

Температура воздуха днем в столице будет колебаться от минус 6 до минус 8 градусов, в Подмосковье – от минус 5 до минус 10 градусов.

Также в столице и области ввели желтый уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать с 15:00 14 декабря до 12:00 15 декабря. Синоптики прогнозируют снегопад, метель, снежные заносы, гололедицу и усиление ветра.

"Утро": атмосферное давление в Москве составит 747 мм ртутного столба 14 декабря