Москвичи перевели более 100 млн рублей на сайте "Миллион призов" для бойцов СВО

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Пользователи сайта "Миллион призов" отправили свыше 100 миллионов рублей на поддержку бойцов СВО и на оказание гумпомощи людям, пострадавшим от военных действий на новых и приграничных территориях. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Сбор средств организован совместно с благотворительным фондом "Народный фронт. Все для победы!" и другими благотворительными организациями. Каждый взнос граждан помогает фондам реализовывать свои инициативы и поддерживать нуждающихся.

В свою очередь, замруководителя исполкома "Народного фронта" Сергей Горбунов поблагодарил участников программы "Миллион призов" за желание помочь. Он назвал поддержку российских военных благородным поступком.

По его словам, на перечисленные средства уже закуплены и доставлены бойцам более 50 квадрокоптеров, особенно необходимые разведчикам и штурмовикам. Также в планах купить технику и амуницию для спасения жизней людей на самых горячих точках фронта, в том числе в ДНР и Курской области.

Сделать пожертвование можно на сайте "Миллион призов", направив 500, 1 000, 3 000 или 5 000 городских баллов либо 1 000 призовых. Для этого нужно во вкладке "Благотворительность" раздела "Поощрения" выбрать карточку фонда "Народный фронт. Все для победы!" и нажать на кнопку "Оформить заказ". После этого средства направятся в адрес фонда. При этом один балл равен одному рублю. Количество переводов неограниченно.

Между тем помощь участникам спецоперации на Украине оказывают и поставщики рыбных рынков "Москва – на волне". Они отправляют консервы и другие продукты длительного хранения в зону боевых действий, пострадавшие области и госпитали.