09:57Общество
Психолог назвала причины повышенной нервозности
Фото: depositphotos/VitalikRadko
Психолог Диана Лобанова рассказала о причинах, которые могут привести к повышенной нервозности. Об этом сообщает "Мослента".
"Повышенная раздражительность может свидетельствовать о том, что у вас произошло психоэмоциональное перенапряжение и можно предположить, что будет нарастать тревога или депрессия, поэтому так важно вовремя отследить данный симптом у себя и при необходимости обратиться к специалисту", – рассказала специалист.
Лобанова подчеркнула, что основными причинами данного состояния являются перегрузки на работе и учебе, повторяющиеся конфликты в семье и рабочем коллективе, внутриличностные конфликты.
Психолог рекомендовала больше времени уделять себе и любимым занятиям, а в случае необходимости обратиться к специалисту.
Ранее психолог и энергопрактик Алтынай Капалбаев отметил, что привычка жалеть себя, вырабатываемая чаще всего в детстве для того, чтобы получить желаемое, может во взрослом возрасте перерасти в синдром жертвы. По мнению психолога, подобное поведение является результатом стереотипов и возвышения страданий в музыке, книгах и фильмах.
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