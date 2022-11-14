Психолог назвала причины повышенной нервозности

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Психолог Диана Лобанова рассказала о причинах, которые могут привести к повышенной нервозности. Об этом сообщает "Мослента".

"Повышенная раздражительность может свидетельствовать о том, что у вас произошло психоэмоциональное перенапряжение и можно предположить, что будет нарастать тревога или депрессия, поэтому так важно вовремя отследить данный симптом у себя и при необходимости обратиться к специалисту", – рассказала специалист.

Лобанова подчеркнула, что основными причинами данного состояния являются перегрузки на работе и учебе, повторяющиеся конфликты в семье и рабочем коллективе, внутриличностные конфликты.

Психолог рекомендовала больше времени уделять себе и любимым занятиям, а в случае необходимости обратиться к специалисту.

Ранее психолог и энергопрактик Алтынай Капалбаев отметил, что привычка жалеть себя, вырабатываемая чаще всего в детстве для того, чтобы получить желаемое, может во взрослом возрасте перерасти в синдром жертвы. По мнению психолога, подобное поведение является результатом стереотипов и возвышения страданий в музыке, книгах и фильмах.



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