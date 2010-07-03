СК на Урале опроверг информацию, что мужчина с топором пришел в школу

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Следственное управление СК по Свердловской области и региональный главк МВД опровергли информацию, что мужчина с топором пришел в начальную школу в селе Махнево. Эти сведения ранее появились в СМИ.

Сообщалось, что житель Махнево пришел с топором в местную начальную школу и ходил по ней до приезда полиции.

"Мужчина с топором в школу не приходил. Мужчина, которого привлекают к ответственности за совершение имущественного преступления, пошел в свой гараж колоть дрова, пользовался топором. Потом без топора ходил около школы и смотрел, как она отремонтирована. Криминальных событий в этой ситуации не было", – сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального управления СК Максима Чалкова.

Глава пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых добавил, что перед этим мужчина находился под домашним арестом.

Поскольку он гулял около школы, местная полиция через суд намерена добиться изменения ему меры пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу. "Он пытался проникнуть в учебное заведение без колюще-режущих предметов, хотел залезть по пожарной лестнице, но его спугнули и он убежал", – уточнил Горелых.