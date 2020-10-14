Глава РАН рассказал о ходе клинических испытаний вакцины от COVID-19 Центра Чумакова

Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Стало известно, как проходят клинические испытания вакцины от COVID-19 созданной в Центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН. Об этом рассказал президент Российской академии наук Александр Сергеев в интервью РИА Новости.
Он сообщил, что испытания вакцины стартовали в Новосибирске неделю назад.
"Пока очень обнадеживающие отклики", – заявил Сергеев.
Он отметил, что у добровольцев фактически не наблюдается нежелательных побочных проявлений. В частности, у испытуемых нет субфебрильной температуры (37–38 градусов).
"Надо, чтобы появились соответствующие антитела в необходимом титре. Ждем", – подытожил глава РАН.
В основе вакцины Центра Чумакова используется вирус SARS-CoV-2, который лишен мнфекционных свойств, но способен вызывать иммунную реакцию.
Ранее гендиректор Центра Чумакова Айдар Ишмухаметов рассказал о ходе клинических испытаний вакцины от COVID-19. По словам ученого, у участников данного исследования не обнаружили нежелательных явлений.
Центр Чумакова начал в Новосибирске клинические испытания своей вакцины от COVID-19
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