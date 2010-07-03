В Госдуме рассказали, как россиянам бороться с неоплачиваемыми переработками

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В Госдуме рассказали, что делать, если по просьбе начальства сотрудник отработал в свой выходной, но не получил никакую компенсацию. Это нарушение трудового законодательства, напоминает глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
"В соответствии с Трудовым кодексом работа должна оплачиваться в двойном размере в том случае, если человек выходит, когда официально день является нерабочим или праздничным. Если ему ничего не оплачивают, то это является нарушением трудового законодательства. Для этого есть Трудовая инспекция, прокуратура, суд", – подчеркивает парламентарий.
При этом Нилов пояснил, что в первую очередь стоит обращаться все же именно в Трудовую инспекцию.
"Сейчас достаточно строгие меры принимаются: на работодателя могут быть возложены серьезные штрафы. Соответственно, надо обращаться туда", – заключил Нилов.
Ранее в Роструде рассказали, что работа в нерабочий праздничный день должна оплачиваться в двойном размере или работодатель должен дать день отдыха.
В ведомстве объяснили, что привлекать к работе в выходные и праздники можно только в исключительных случаях. Необходимо также письменное согласие.
Речь идет только о непредвиденных работах, от которых зависит функционирование организации. Работник при этом может взять вместо оплаты лишний день отдыха.
Иногда привлечь сотрудника к работе можно без его согласия, уточнили в Роструде. Это касается предотвращения несчастных случаев, катастрофы или производственной аварии, а также устранения их последствий, уничтожения или порчи имущества работодателей, государства или муниципалитета.
То же распространяется и на случаи чрезвычайного или военного положения. Кроме того, в перечень входят пожар, наводнение, голод, землетрясение, эпидемия.
Представителей творческих профессий можно привлекать к работе в выходные и праздники, если порядок такого привлечения установлен коллективным договором, локальным документом или трудовым договором, а профессия работника включена в специальный список, утвержденный правительством.
Работников некоторых категорий можно привлечь к работе в праздник только в особом порядке. Это инвалиды, женщины с детьми до трех лет, матери-одиночки с детьми до пяти лет, работники с детьми-инвалидами, работники, ухаживающие за больными членами семей, отцы-одиночки, опекуны и попечители несовершеннолетних.
Последние длинные выходные года ожидаются с 2 по 4 ноября в связи с празднованием Дня народного единства. В пятницу, 1 ноября, предпраздничного сокращенного рабочего дня не будет, потому что этот день не предшествует непосредственно понедельнику, 4 ноября.
День народного единства отмечают с 2005 года. Праздник учредили в честь освобождения Москвы от польской интервенции в 1612-м. В тот год Кузьме Минину и князю Дмитрию Пожарскому удалось взять штурмом Китай-город.
Утвержден и график праздничных дней на 2020 год. Длинные новогодние каникулы ожидаются с 1 по 8 января. В День защитника отечества горожане будут отдыхать с 22 по 24 февраля, а в Международный женский день – с 7 по 9 марта.
Продолжительный отдых ожидается и на майские праздники – с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая. Три выходных введут в честь Дня России – с 12 по 14 июня. Заключительный праздничный выходной придется на День народного единства – 4 ноября.
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