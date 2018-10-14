Температура в Москве установила новый рекорд

Фото: Агентство "Москва"/Ведяшкин Сергей

Температура в столице в воскресенье, 14 октября, установила новый рекорд. Такие данные опубликовал Гидрометцентр России.

По состоянию на 15:00 воскресенья на метеостанции ВДНХ зафиксировали температуру, равную плюс 17,6 градуса. Как уточнили в столичном метеобюро Интерфаксу, с середины XX века столбики термометров лишь один раз поднимались до такого значения − 14 октября 1979 года.

Синоптики также отметили, что абсолютный температурный рекорд для 14 октября был установлен в 1889 году. Тогда воздух в Москве прогрелся до 19 градусов.

Ранее сообщалось, что 14 октября в столичном регионе будет солнечно и до 17 градусов тепла.

Аномально теплую погоду в регион, по словам специалистов. принес азорский антициклон. Москва оказалась в зоне влияния его северо-восточного крыла. Благодаря антициклону температурный фон в городе и области превысил климатическую норму на пять−семь градусов.