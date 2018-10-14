Температура в Москве установила новый рекорд

Фото: Агентство "Москва"/Ведяшкин Сергей
Температура в столице в воскресенье, 14 октября, установила новый рекорд. Такие данные опубликовал Гидрометцентр России.
По состоянию на 15:00 воскресенья на метеостанции ВДНХ зафиксировали температуру, равную плюс 17,6 градуса. Как уточнили в столичном метеобюро Интерфаксу, с середины XX века столбики термометров лишь один раз поднимались до такого значения − 14 октября 1979 года.
Синоптики также отметили, что абсолютный температурный рекорд для 14 октября был установлен в 1889 году. Тогда воздух в Москве прогрелся до 19 градусов.
Ранее сообщалось, что 14 октября в столичном регионе будет солнечно и до 17 градусов тепла.
Аномально теплую погоду в регион, по словам специалистов. принес азорский антициклон. Москва оказалась в зоне влияния его северо-восточного крыла. Благодаря антициклону температурный фон в городе и области превысил климатическую норму на пять−семь градусов.
Погода в Москве может побить рекорд полувековой давности
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: