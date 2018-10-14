В Москве ожидается до 17 градусов тепла в воскресенье

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Солнечная погода и до 17 градусов тепла ожидается в столичном регионе в воскресенье, 14 октября.

Как сообщает портал "Метеоновости", такую погоду поддерживает погожий антициклон. Отмечается, что среднесуточная температура останется выше климатической нормы на 5-6 градусов.

При этом атмосферное давление останется на повышенном фоне 755 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70 процентов. Ветер западный 3-8 метров в секунду.

Ранее синоптики сообщили, что погода в Москве в воскресенье может обновить рекорд 50-летней давности.