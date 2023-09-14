Японский принц Хисахито заразился COVID-19 – СМИ

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Японский принц Хисахито, племянник императора Нарухито, заболел коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на Управление императорского двора.

Согласно информации, 13 сентября после школы у принца поднялась температура, однако тогда тест не показал положительный результат на коронавирус. Утром 14 сентября Хисахито провели повторный тест, который показал наличие инфекции. Агентство подчеркнуло, что лечение принца будет проходить амбулаторно до 18 сентября.

"Тесты, проведенные родителям принца Хисахито – наследному принцу Акисино и его супруге, принцессе Кико, – оказались отрицательными", – добавляется в сообщении.

До этого вирусолог Ольга Карпова сообщила, что COVID-19 станет сезонным вирусом. Она добавила, что постепенно в мире появляются новые варианты заболевания, некоторые из них могут быть более заразными, однако они не приведут к возникновению серьезных последствий.

Ранее СМИ рассказали, что врачи в США обеспокоены увеличением случаев заболевания COVID-19 и поднимают вопрос о целесообразности возвращения к масочному режиму. В семи округах в штате Техас и вдоль границы между штатами Миссисипи и Алабама якобы обнаружили критическое количество граждан, которых доставили в больницу с коронавирусом. В Техасе и Кентукки, по данным изданий, уже три школы отправили на дистанционное обучение.

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