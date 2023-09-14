Эксперт рассказала о пользе и вреде мяса утки

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Мясо утки содержит в себе ряд необходимых организму питательных веществ. Этот продукт полезен для сердца и сосудов, а также для нервной системы, заявила нутрициолог Зоя Богданова в эфире радио Sputnik.

Утиное мясо содержит большое количество омега-3 жирных кислот, которых мало в любом другом мясе. Это вещество помогает сохранить здоровье и положительно влияет на большое количество функций, отметила Богданова. Жир утки оказывает благоприятное воздействие на сердце, сосуды и функционирование мозга.

В ее мясе содержится много селена, витаминов группы B, которые хорошо влияют на нервную систему, обменные процессы, уточнила эксперт. По ее словам, в утке есть и много витамина A и аминокислотный комплекс.

Однако, продолжила нутрициолог, при заболеваниях сердечно-сосудистой системы мясо этой птицы можно употреблять лишь после консультации со специалистом. Кроме того, людям с нарушениями в работе кишечника следует подвергать продукт дополнительной обработке, так как мясо утки волокнистое, плотное, поэтому плохо усваивается.

"Нельзя употреблять мясо утки людям, страдающим лишним весом, потому что это калорийный продукт. Жир утки полезен, но это все-таки жир. В утятине достаточно высокая концентрация холестерина", – подчеркнула эксперт.

Ранее диетолог Михаил Гинзбург заявил, что мясо краба помогает работе головного мозга, сдерживает старение и устраняет нехватку витамина D. По его словам, в продукте присутствуют полиненасыщенные жирные кислоты.

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