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Москва 24

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Общество

16:34

Москвичам пообещали тепло до плюс 19 в конце сентября

общество погода

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Тепло до +19 градусов вернется в Москву в конце сентября, сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

При этом, по ее словам, назвать это бабьим летом будет нельзя из-за холодных ночей.

"Ночи будут уже довольно холодные – совершенно не летние, а самые настоящие сентябрьские. Дневная температура будет порядка +15...+19 градусов, что не является летней температурой", – цитирует Позднякову РИА Новости.

Она добавила, что после дня осеннего равноденствия, который наступит 22 сентября, периоды теплой погоды уже не называют бабьим летом. Синоптик напомнила, что бабье лето в столице длилось всего четыре дня и закончилось в понедельник, когда температура доходила до +25 градусов.

"Вчера у нас в Москве было +23...+25, и накануне ночь была очень теплая, поэтому вчерашний день можно было назвать концом бабьего лета, пусть оно и пришло в сроки более ранние, нежели классический вариант бабьего лета, который бывает с 14-го числа", – сказала Позднякова.

По ее словам, в этом году в Москве бабье лето было совсем коротким. Накануне температура была выше нормы на 6–7 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что циклон, пришедший в столичный регион, спровоцирует понижение температуры.

По его словам, до конца недели в отдельных районах ночью возможны заморозки. Температура понизится из-за того, что город окажется в тылу циклона, который предопределяет перемещение воздушных масс с севера.

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